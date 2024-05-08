الأهلي يهزم الزمالك للمرة الثانية في سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة

حقق النادي الأهلي ثاني انتصاراته أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 76-71 في ثاني مواجهات الفريقين ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

الأهلي تفوق في الفترة الأولى بنتيجة 18-13، ثم وسع الفارق في الفترة الثانية إلى 38-29، ثم زاد الفارق مرة أخرى للأهلي في الفترة الثالثة 60-49، وواصل الأهلي سيطرته على المباراة وأكمل تفوقه في الفترة الرابعة والأخيرة 76-71.

وكان الأهلي فاز في المباراة الأولى أيضًا 79-60، في أولى مواجهات الفريقين، أمس الأول الإثنين، ضمن سلسلة المواجهات الخمس للدور نصف النهائي من دوري السوبر.

الأهلي يواجه الزمالك، فيما يلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، والذي يقام بنظام الأفضل في 5 مواجهات متتالية بين الفريقين.

وتقام المباراة الثالثة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 10 مايو، وتلعب المباراة الرابعة يوم الأحد 12 مايو، وأخيرًا المباراة الخامسة يوم الإثنين 13 مايو.