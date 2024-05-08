باكستان تعلن حالة الطوارئ لإلحاق 26 مليون طفل بالتعليم الرسمي

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، حالة طوارئ لإلحاق 26 مليون طفل بالمدارس، ممن هم في سن التعليم وغير مسجلين في مدارس لتلقي تعليم رسمي، وهو أعلى رقم من نوعه في العالم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في العاصمة إسلام آباد، اليوم إن حكومته أصدرت إعلانا رسميا بفرض حالة الطوارئ للتعامل مع هذه المهمة الضخمة لإعادة الأطفال إلى المدارس.

وبموجب هذا الإعلان سيتم تعبئة الأموال والموارد اللازمة لذلك، ووضع هذه المشكلة على رأس جدول أعمال الحكومة.

وقال شريف إنه سيتم استخدام مجموعة من الأدوات السياسية والإدارية، بالإضافة إلى توفير حوافز لتشجيع أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وأضاف شريف، في خطاب ألقاه في حفل حضره دبلوماسيون ووزراء وخبراء في مجال التعليم، أن "هذا التحدي يتطلب توفير موارد والتزامات، وهي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة".

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 26 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 16 عاما، يمثلون ما يقرب من 40% من إجمالي الأطفال في سن التعليم، غير ملتحقين بأي تعليم رسمي.

ومن المقرر أن تقدم وزارة التنمية الدولية البريطانية والأمم المتحدة لباكستان موارد ودعما فنيا لهذا لبرنامج.