مفيد شهاب: الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تخضع لأي سيادة إسرائيلية

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم يأتي في إطار العمليات العسكرية اللاإنسانية واستمرارا لعمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.
ونوه خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى ضرورة الوعي بأن «فلسطين أرض محتلة وإسرائيل تتولى إدارة هذا الإقليم المحتل بمعنى أنها تنظم شؤونه وتقدم الخدمات لأهله وتضمن استقرار الأمن فيه».
وأشار إلى إصدار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات منذ عام 1967، والتي تؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا تخضع للسيادة الإسرائيلية بل هي تحت الإدارة الإسرائيلية بصفة مؤقتة إلى حين تقرير مصيرها».
وشدد أن «إسرائيل لا يمكنها ادعاء أي مظهر من مظاهر السيادة على الأراضي الفلسطينية من الناحية القانونية»، مؤكدا أن العمليات العسكرية التي تقترفها في غزة غير مشروعة وتمثل ضربا للأرض التي تحميها وتديرها.