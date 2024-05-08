مفيد شهاب: الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تخضع لأي سيادة إسرائيلية

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، أن ‏إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم يأتي في إطار العمليات العسكرية ‏اللاإنسانية واستمرارا لعمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر‎.‎

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى ضرورة الوعي بأن «فلسطين أرض محتلة وإسرائيل تتولى ‏إدارة هذا الإقليم المحتل بمعنى أنها تنظم شؤونه وتقدم الخدمات لأهله وتضمن استقرار الأمن ‏فيه».‏

وأشار إلى إصدار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات منذ عام ‏‏1967، والتي تؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا تخضع للسيادة الإسرائيلية بل هي تحت ‏الإدارة الإسرائيلية بصفة مؤقتة إلى حين تقرير مصيرها».‏

وشدد أن «إسرائيل لا يمكنها ادعاء أي مظهر من مظاهر السيادة على الأراضي الفلسطينية من ‏الناحية القانونية»، مؤكدا أن العمليات العسكرية التي تقترفها في غزة غير مشروعة وتمثل ‏ضربا للأرض التي تحميها وتديرها‎.