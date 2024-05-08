 جالانت: الصيف سيكون ساخنا على الحدود اللبنانية - بوابة الشروق
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جالانت: الصيف سيكون ساخنا على الحدود اللبنانية

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:17 م

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله، إن الصيف سيكون ساخنًا على الحدود اللبنانية، وأن مهمة الجيش إرجاع المستوطنين إلى الشمال.

وشدد جالانت على أن المهمة في جبهة الشمال لم تكتمل.

وللشهر السابع على التوالي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق"؛ خلف مئات بين شهيد وجريح معظمهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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