 ترامب: سأتخذ قراراً بشأن اسم الخليج بما لا يضر بمشاعر أحد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سأتخذ قراراً بشأن اسم الخليج بما لا يضر بمشاعر أحد


نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 5:22 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 5:22 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيتخذ قرارا بشأن الاسم الذي ستطلقه الحكومة الأمريكية على المسطح المائي المعروف الآن على نحو شائع باسم الخليج الفارسي عندما يزور الدول العربية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يتوقع أن يسأله مضيفوه في السعودية وقطر والإمارات عن تسمية أمريكا للمسطح المائي رسميا باسم الخليج العربي أو خليج العرب.

وذكر ترامب: "إنهم سيسألوني عن ذلك عندما أصل إلى هناك، وسأضطر لاتخاذ قرار. إنني لا أريد أن أؤذي مشاعر أي شخص".

وأفاد مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أمس الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويتهما بأن ترامب سيعلن عن التغيير أثناء زيارته.  


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