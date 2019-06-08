نائب عراقي يدعو عبد المهدي إلى إرسال قوات أمنية إلى ديالي

دعا النائب عن محافظة ديالى العراقية رعد الدهلكي -اليوم السبت- القائد العام للقوات المسلحة بالعراق عادل عبد المهدي إلى ضرورة إرسال قوات أمنية من بغداد إلى ديالى لإنهاء "حالة الفوضى"، محذرا من تداعيات خطيرة في حال السكوت على ذلك.

وقال الدهلكي في بيان -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية-: "نحن ندين فرض المليشيات والعصابات المسلحة سطوتها على القانون، إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من إجراء أية تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها مما يدل على قوة هذه العصابات الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن: "ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين، الأمر الذي شجع تلك الجهات بالمضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين، وإن ما يجري حاليا في ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل التشريد والتهجير الذي اجتاح هذه المحافظة أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧".

وأكد الدهلكي قيامهم بجمع توقيعات لدرج قضية الإنفلات الأمني الذي تعرضت له محافظة ديالى والمناطق الأخرى من العراق على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.