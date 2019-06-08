أمريكا: المكسيك ستتخذ خطوات «غير مسبوقة» لكبح الهجرة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المكسيك ستنشر الحرس الوطني في مختلف أنحاء البلاد في إطار خطوات "غير مسبوقة" ستتخذها المكسيك لكبح الهجرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "المكسيك ستقوم بعمل حاسم لتفكيك منظمات التهريب والاتجار بالبشر وأموالها غير القانونية وشبكات النقل الخاصة بها".

من جانبها، ستقوم الولايات المتحدث بتوسيع برنامج حماية المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية. وهذا يعني أن هؤلاء الناس الذين يطلبون اللجوء ستتم إعادتهم سريعا إلى المكسيك، حيث يمكنهم الانتظار لكي يستمع أحد القضاة إلى طلبهم.

وأضاف البيان أن المكسيك ستسمح بدخول أشخاص لأسباب إنسانية أثناء انتظار البت في قضايا اللجوء.