انقطاع الكهرباء عن 28 ألف منزل في فرنسا بعد العاصفة ميجيل

أعلنت شركة "أنيديس" للكهرباء انقطاع الكهرباء عن نحو 28 ألف منزل صباح، اليوم السبت، بعدما ضربت العاصفة ميجيل غرب فرنسا.

وأودت العاصفة أمس الجمعة بحياة ثلاثة من أفراد طاقم قارب نجاة انقلب قاربهم بينما كانوا في طريقهم لمساعدة سفينة صيد تعرضت لمشكلات قبالة بلدة "ليه سابل دولون" الساحلية، وكان قارب النجاة على متنه طاقم من سبعة أفراد.

وجرى إنقاذ بقية أفراد طاقم قارب النجاة في البحار المفتوحة والرياح العاتية. وألغت السلطات عملية البحث عن الصيادين مساء أمس. وكان المنقذون قد لاحظوا حطاما وطوق نجاة فارغا.

وفي باريس، قالت إدارة الإطفاء إن رجلا أصيب بشدة عندما سقط عمود كهرباء عليه جراء الرياح العاتية.

وبحلول صباح اليوم السبت، أنهت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب التي كانت قد فرضتها في أغلب المناطق، رغم أن أربع مناطق في شمال فرنسا مازالت تحت حالة تأهب باللون الأصفر وهو أدنى مستوى بين ثلاثة مستويات، جراء العواصف الرعدية أو الرياح العاتية.