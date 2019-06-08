زوجة تطلب الخلع: «خلاص جوزت عيالي ومش محتاجة أكمل مع أبوهم تاني»

أقامت "أمل" ربة منزل تبلغ من العمر 47 عامًا دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في إمبابة بالجيزة، ضد زوجها، بعد 24 عاما من الزواج؛ بسبب ضربه لها.

وذكرت الزوجة في الدعوى أن زوجها كان دائما يشتكي منها ويضربها على أقل الأسباب ويحّملها فوق طاقتها ويحرمها من مصروف المنزل.

وقالت إنها أنجبت منه "بنتين" وهي كانت تقوم بكل واجبتها الأساسية تجاه زوجها وأولادها بالإضافة إلى أنها تعمل في مجال التدريس؛ لمساعدة زوجها في مصروف البيت.

وأضافت أنها تحملت ما لم تتحمله أي أمرأة أخرى بسبب ما كان يفعله زوجها من ضرب وسب وإهانة وبخله الشديد، وأوضحت أنها كانت تعتقد أنها فترة مؤقته وسيعود إلى ما كان عليه وقت الخطوبة لكن ذلك لم يحدث.

كما أضافت أن ابنتها الثانية تزوجت ومن بعدها لا ترغب في استمرار حياتها الزوجة مع والدها "أديت رسالتي خلاص مش محتاجة أكمل مع الراجل ده تاني".