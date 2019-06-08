الكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا

أفاد مراسل فضائية الغد في واشنطن، خالد خيري، بأن ثمة مواجهة قوية بين الولايات المتحدة وتركيا، على خلفية الصفقة التركية لشراء منظومة الصواريخ الروسية (S-400)، مشيرا إلى أنه مع الإعلان عن قرب تسليم أنقرة للمنظومة انتقدت واشنطن تلك الخطوة، وصدرت توجيهات من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بطرد الطياريين كل العسكريين والمتدربين الأتراك بحلول 31 من يوليو القادم.

وأضاف خيري أن الكونغرس حث إدارة الرئيس "ترامب" على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا والضغط على الشركاء في الاتحاد الأوروبي من أجل فرض قيود على العمليات التجارية والاستثمارية مع الأتراك، مؤكداً أن هناك رفض أمريكي قاطع لاستمرار هذه الصفقة، لافتا إلى أن التهديد الأكبر الذي ستقوم به الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة هو التهديد بخروج تركيا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وانتهاء الشراكة الدفاعية بينهما.

وأوضح خيري أن مساعدة القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قالت منذ أيام إن صواريخ (S-400) بإمكانها إسقاط المقاتلات الأمريكية المتطورة من طراز (F-35) وبالتالي لا يمكن السماح لتركيا باقتناءها.