«القطة والسحلية» من «ترانيم فى ظل تمارا» للكاتب الساخر محمد عفيفى

مونى راقدة على جنبها تلمس صدرها الأبيض وما يطوله لسانها من بطنها، مثلما كانت تفعل زمان فى عهد الشباب فى أيام الحمل الأخيرة؛ إذ تريد أن تجهز أثداءها الستة لاستقبال القطيطات العزيزة المرتقبة. لكن اليوم بالطبع لا تهدف إلى شىء أكثر من النظافة العامة. رأيتها فى مثل هذه الرقدة ترضع أربع قطيطات مختلفة الألوان، عالقة بصدرها وبطنها مثل ديدان كبيرة شرهة تلتهمها التهاما. وهى مستسلمة سعيدة تمد لسانها بين حين وآخر لكى تلمس ظهور القطيطات وتنظفها، وفى قول آخر إنه لا نظافة هناك ولا يحزنون، وإنما هى تريد الانتفاع بما يوجد بوفرة فى فروة القطيطات من فيتامين ب.

ولأمر ما رأت أن تقطع عملية الرضاعة وتنهض، متخلصة بصعوبة من الديدان المتشبثة بجسمها. وهناك فى الركن تركتها واتجهت مسرعة نحو السور النباتى، ناظرة إلىّ وهى تنونو كأنما تقول:

ــ خلّ بالك من العيال!

ولم تغب فى الشونة أكثر من لحظات ثم عادت متواثبة فى نشاط، من فمها يتدلى شىء طويل يتلوى قد يلتبس أمره على غير خبراء الحدائق، أما الخبراء فيعرفون فيه على الفور سحلية سمينة نصف صاحية. ويتساءل غير الخبراء عن السبب الذى من أجله لم تأكل القطة تلك السحلية، فيجيبهم الخبراء بأنها ما صادتها لتأكلها وإنما صادتها من أجل العيال الحلوين، الذين لم يعد لبن الأم يكفيهم وصار تنويع الغذاء أمرا ضروريا لصحتهم.

بالسحلية قصدت إليهم ووضعتها أمامهم، فأقبلوا يشمونها ويفحصون أمرها، وكانت فيما يبدو أول سحلية يعاينونها فى حياتهم. وأعجبتهم الوليمة فبدءوا يمزقونها ويأكلون، والأم الحنون واقفة تتفرج ولا يخطر على بالها أن تمد يدها لتصيب فتفوتة واحدة. فهى صورة مؤثرة حقا للحنان الذى تتميز به مونى بالرغم من سفالاتها الأخرى العديدة.

وما كان لى بالطبع أن أنسى الأم الحنون الأخرى وهى السحلية، التى لا أشك من أنها ما غادرت العش بدورها إلا لتلتمس شيئا من الغذاء لعيالها الحلوين. أم حنون وجدت نفسها فى لحظة من سوء الحظ بين أنياب أم حنون أخرى أكبر حجما، والأمر كله يستوى ما دام يجرى فى حجر الأم الحنون الكبرى، أمهن الأرض.

ومددت يدى نحو مونى أتحسس بطنها البيضاء وأقول مداعبا:

ــ اوعى يا بت تكونى حبلتِ على كبر!

فصوبت إلىّ نظرة استنكار تقول:

ــ بلا نيلة ! أنا قادرة آكل عشان أحبل!

* كتاب «ترانيم فى ظل تمارا» لمحمد عفيفى، صدرت حديثا طبعته الثانية عن دار الشروق، وهو متوفر فى مكتبات الشروق، ويعد هذا الكتاب آخر ما كتبه الكاتب الساخر الكبير محمد عفيفى. رسم غلافه الفنان حلمى التونى وقدم له أيضا، وضمت القصص لوحاته.