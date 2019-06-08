تقرير: اكتمال الأعمال الإنشائية لأول مسجد رسمي في أثينا

اكتملت الأعمال الإنشائية للمسجد الرسمي الأول في العاصمة اليونانية أثينا، الجمعة، عقب عقود طويلة من النضال بين الحكومة والجماعات المحافظة.

ووفقا لشبكة أثينا 984 الإذاعية، قال كوستاس جافروجولو وزير التعليم وشؤون الأديان بعد جولة تفقدية بالمسجد الجديد إنه "أصبح أخيرا لأثينا بيتا للمصلين المسلمين".

ومنذ عام 1979، تعرض المشروع الممول من قبل دافعي الضرائب لمعارضة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية والمنظمات اليمينية.

وأصبح بالفعل للمسجد مجلس إدارة تنفيذي مختار من قبل الحكومة، لكن لم يتم اختيار إمام له بعد. ومن المتوقع أن تتم الصلاة الأولى داخله في أيلول/سبتمبر المقبل.

ووفقا لقواعد المسجد، من المنتظر أن تقام شعائر الصلوات باللغة العربية، لكن الخطبة يمكن أن تكون فقط باللغة اليونانية، حسبما قالت وزارة التربية والبحوث والشؤون الدينية.

ويأتي المشروع في إطار رد فعل الحكومة على انتشار المساجد بشكل غير قانوني حيث تشير تقديرات إلى أن عددها قد وصل إلى حوالي 50 مسجدا في أثينا والمنطقة المحيطة بها.

ويعد نحو 97 بالمئة من اليونانيين من المسيحيين الأرثوذوكس، لكن هناك عشرات الآلاف من العمالة والمهاجرين في البلاد من المسلمين.