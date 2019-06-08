يجري حلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد غد الأحد تدريبات عسكرية جوا وبحرا وبرا تضم أكثر من ثمانية آلاف جندي أطلق عليها اسم "بولتوبس " تنطلق من مدينة كيل شمالي ألمانيا.

وقال قائد هذه التدريبات، نائب الأدميرال الأمريكي أندرو لويس، الجمعة، في كولونيا إنه لا توجد أمة بمفردها يمكنها التحكم في مشاكل الأمن الآنية، "فمعا نصير أكثر قوة" على حد قوله.

وقال قائد الأسطول البحري الألماني الأدميرال كريستيان بوك إن هدف هذه المناورة تم تحديده مرارا وتكرارا منذ 47 عاما لينضبط مع الموقف السياسي للحلف، مشيرا إلى أن مناورات "بولتوبس" هي تدريبات صداقة لجمع دول شرقي البلطيق معا بعد نهاية الاتحاد السوفيتي السابق.

ويشارك في هذه المناورات التي تستمر حتى 20 حزيران/يونيو الجاري 36 طائرة وخمسون سفينة وزورق بحري.

وأكبر سفينة تشارك في هذه المناورات هي سفينة "خوان كارلوس" الأسبانية والتي يصل طولها إلى 238 مترا.

تشارك في المناورات 18 دولة.

وتشارك ألمانيا بحوالي 600 جندي وسبع قطع بحرية بين سفينة وزورق من بينها سفينة "إيرفورت" القديمة والغواصة "يو 33".