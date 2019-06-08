«كهرباء القدس» تنفي دفعها أي تعويضات للمستوطنين

نفت شركة كهرباء محافظة القدس توصلها لأي اتفاق مع محكمة الاحتلال الإسرائيلي لدفع "تعويضات" بقيمة 13 مليون شيقل -الدولار يعادل 6ر3 شيقل-، للمستوطنين في مدينة القدس كتعويض من الشركة عن سوء الخدمة، ونقص الطاقة الكهربائية، وطريقة الجباية.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته اليوم السبت، أن الأنباء التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية تماما عن الصحة، وغير دقيقة، تم نقلها عن صحيفة يمينية تابعة للمستوطنين، داعية إلى توخي الحذر في تناول هذه الأخبار التي ينشرها المستوطنون لأهداف غير معروفة.

وأوضحت أنها خلال السنوات الماضية خاضت معارك قانونية مع المستوطنين بعد رفعهم قضايا ضد الشركة للمطالبة بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة كهرباء "إسرائيل" بدلا من "كهرباء القدس".

وكانت صحيفة "مكور ريشون" العبرية ذكرت أمس الجمعة أن "شركة كهرباء القدس" دفعت 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين في شرقي المدينة المقدسة.