حقيقة صور محمد صلاح بالجونة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على أنها بأحد الشواطئ المصرية، ولم يتم التأكد من حقيقة التقاط هذه الصور بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة، أم في الساحل الشمالي، أو حتى صورًا قديمة له في جزر المالديف.

وبعد الاتصال بمصدر أمني بالجونة، نفى وجود محمد صلاح في الجونة، وقال إنه غير موجود في مدينة الغردقة.

وكان أحد المواطنين نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال إن هذا الفيديو في منتجع الجونة.