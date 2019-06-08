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لاسارتي يقدم تصوره عن الموسم الجديد للأهلي

أحمد الدرمللي ومحمد قلبه
نشر فى : السبت 8 يونيو 2019 - 11:55 ص | آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 11:55 ص

قدم الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي للأهلي ، تصوره للموسم المقبل إلى إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب، حيث اقترح التعاقد مع لاعب وسط مدافع وظهير أيسر وظهير أيمن ومهاجم إفريقي مميز وسريع فضلاً عن إمكانية التعاقد مع مدافع صريح.

من جانبه لم يحسم محمد نجيب مدافع الفريق موقفه حتى الآن سواء بالرحيل عن الأهلي أو الإعتزال نهائياً ، حيث تلقى اللاعب عرضين من أندية الدوري الممتاز للإنتقال إلى أحدهما مع بداية الموسم المقبل ، إلا أنه حتى الآن لم يتخذ قراره وان كان الأقرب هو الإعتزال خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الموسم الجاري والتي أبعدته عن الملعب لفترة كبيرة.

 


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