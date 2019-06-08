الإفتاء: إقامة العزاء ثلاثة أيام لا يخالف الشرع الشريف

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشرع في إقامة العزاء لمدة ثلاثة أيام، مع اجتماع الناس لسماع تلاوة القرآن الكريم.

وقالت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إنه «يستحب تعزية أهل الميت؛ لأنهم في أمس الحاجة إلى من يخفف عنهم، ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم بمصابهم وتجهيزاته».

وأضافت أن «إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العرف، بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب».

وتابعت: «من المقرر شرعًا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في نفسها، فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر، وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزيين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك».