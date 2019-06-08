مستشار عسكري: الثأر لشهداء العريش يؤكد أن اليد المصرية «طايلة»

أشاد اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بالعمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة والشرطة خلال اليومين الماضيين للثأر من عملية كمين «البطل 14»، واسترجاع حق الشهداء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن «الرد السريع على الإرهابيين رسالة تؤكد أن اليد المصرية طايلة كل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومي».

وأضاف أن نجاح العمليات العسكرية الأخيرة يبث مجموعة رسائل تشير إلى القدرات القتالية المتمثلة في الشرطة المدنية والقوات المسلحة، وتبث روح الطمأنة للشعب المصري، وتؤكد قدرة الدولة على حماية السائحين والاستثمارات بها،

واستهدف هجوم إرهابي، فجر الأربعاء الماضي، كمين «البطل 14» بجنوب العريش في شمال سيناء، قبل دقائق من صلاة عيد الفطر، ليسقط عددًا من الشهداء بينهم الملازم أول عمر القاضي من قطاع العمليات الخاصة الذي رفض ترك الكمين وظل يتعامل مع الإرهابيين حتى نفدت ذخيرته.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، مداهمة بعض العناصر الإرهابية المتورطة في هجوم «الكمين 14» كانت مختبئة داخل إحدى مزارع جنوب العريش، ما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين والعثور بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.