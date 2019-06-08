وزير الدفاع اليوناني يعرب عن قلقه إزاء الدور التركي المزعزع للاستقرار

أعرب وزير الدفاع اليوناني، إيفانجيلوس أبوستولاكيس، عن قلقه إزاء "الدور المزعزع للاستقرار" الذي تضطلع به تركيا، خلال خطابه في معهد السلام الأمريكي في واشنطن، حيث قام بتحليل الدور متعدد الأبعاد للقوات المسلحة اليونانية، الذي يسلط الضوء على اليونان بوصفها مركزا للتعاون الجيوسياسي ودعامة للاستقرار، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية، اليوم السبت.

وأضاف وزير الدفاع اليوناني، الذي كان المتحدث الرئيسي في المنتدى السنوي الثامن لسياسة الدفاع الأوروبية لعام 2019، أن الجانب اليوناني طلب من أنقرة "الامتناع عن المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي".

وأوضح الوزير أن اليونان طلبت من تركيا احترام حقوق السيادة على جمهورية قبرص والامتناع عن المزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وتقوض الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى زخم مقلق بدأ يتطور حول إعلانات أنقرة بشأن عمليات التنقيب غير الشرعية في المنطقة.

وتابع الوزير أن التعاون مع أمريكا يمثل "أولوية دفاعية" لليونان، مشيرا إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بعد استكمال الحوار الاسترتيجي.

وتابع "في هذا السياق، نرحب بقانون شراكة الأمن والطاقة في شرق المتوسط لعام 2019"، وأكد على أهمية مشاركة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في القمة الثلاثية الأخيرة التي ضمت اليونان وإسرائيل وقبرص وعقدت في نيقوسيا مؤخرا.