تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الأحد، في قبول طلبات راغبي العمل بـ534 فرصة عمل في 6 شركات ومدرسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 1700 جنيه لبعض المهن.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة علي مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.

كما تطلب إحدى الشركات 100 فرصة عمل على مهن: مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالي، وفوق متوسط، ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب إحدى الشركات العاملة في مجال سحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عمل على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عالي، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالي ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة في بعض المهن.

كما يطلب فرع الشركة بالعوادم وميت حلفا، 22 فرصة عمل على مهن عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه وحسب الخبرة.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية فتحي دسوقي، إلى أن إحدى المدارس الخاصة بالمحافظة تتطلب 57 معلمة، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة براتب 1030 جنيها، والمؤهل ليساس آداب وتربية وجغرافيا وإنجليزي، وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط مؤهل بالنسبة لمحفظ القرآن أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل المؤهل من كل التخصصات.

وأكد فتحي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا بأنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزارة القوى العاملة أولًا بأول، وعرض استمارة 1 تأمينات عليها شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات تقدم بدءًا من غد الأحد حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 عصرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة»، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.