تخصيص ألف وحدة فى 3 أبراج سكنية لـ«العائدين إلى ماسبيرو»

«تطوير العشوائيات»: 68 ألف جنيه تعويضا لصغار الملاك عن المتر المربع الواحد فى بعض المناطق

قال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خالد صديق، إن العمل جارٍ فى عملية إنشاء أساسات الأبراج السكنية الثلاثة، المقرر تخصيصها لمن اختار من السكان العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.

ويختار سكان منطقة مثلث ماسبيرو بين العودة إلى المنطقة بعد التطوير، أو التعويض النقدى، أو الانتقال إلى وحدات بديلة فى مشروع الأسمرات بحى المقطم.

وأضاف صديق، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اثنين من الأبراج الثلاثة مكونَان من: بدروم (جراج سفلى)، ودور أرضى تجارى، وجراج علوى بالدور الأول، و16 دورا سكنيا، كما يشمل 10 مصاعد و4 مداخل، مشيرا إلى أن البرج الثالث يتكون من دور أرضى تجارى، و10 أدوار سكنية، ويشمل 3 مصاعد.

ونوَّه إلى ضغط مدة تنفيذ مشروع «أبراج أهالى ماسبيرو» من 3 سنوات إلى 30 شهرا تقريبا، لافتا إلى أن 3 شركات مقاولات كبرى بدأت فى شهر مارس الماضى صب الأساسات التى تستغرق ما بين 4 و 5 أشهر بالنظر إلى طبيعة المنطقة القريبة من نهر النيل.

وأشار إلى تعويض صغار الملاك بمبلغ 68 ألف جنيه عن المتر المربع الواحد فى بعض المناطق، وأن إجماليها سيصل إلى نحو مليار جنيه، جرى صرف نصفها تقريبا.

وأضاف أن الصندوق أودع مبلغ التعويضات المقررة بمحافظة القاهرة، التى تتولى صرفها للمستحقين.

وذكر صديق أن عددا من صغار الملَّاك تباطأ فى استلام مبلغ التعويض، بينما البعض الآخر يواجه مشكلات فى إثبات الملكية أو أن قطعة الأرض أو العقار محل تنازع لم يفصل فيه.

ولفت إلى أن المخطط التفصيلى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يشمل 40.3 فدان من إجمالى مساحة المنطقة البالغ 74 فدانا، بعد استثناء مبنى الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الخارجية، والفندق، ومسجد السلطان أبوالعلا، ومتحف المركبات والقنصلية الإيطالية.

كان المنسق العام لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إيهاب حنفى، قد أوضح، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن الصندوق سيدفع تعويضًا لشاغلى وحدات العائدين للمنطقة، فى صورة مقدم للوحدات الجديدة على أن يسدد باقى ثمن الشقة إما كاش لمن اختار التمليك المباشر أو على أقساط شهرية لمدة 30 سنة.

وأوضح حنفى أن الصندوق سيسدد تعويضًا لشاغلى الوحدات التى جرى هدمها العائدين للمنطقة، فى صورة مقدم، على أن يسدد باقى ثمن الشقة إما كاش لمن اختار التمليك المباشر أو على أقساط شهرية على 30 سنة.

ولفت إلى أن سعر الوحدة سيتراوح بين 350 ألف جنيه و600 ألف جنيه تقريبا، حسب المساحة، التى ستكون إما 78 أو 102متر مربع، وشكل الانتفاع، فمن اختار التملك المباشر لديه قدرة مالية لتحمل تكلفة أكبر.

ونبَّه إلى إقامة 3 أبراج على مساحة 6.5 فدان مطلة على شارع 26 يوليو، بعدد وحدات يبلغ 1000 شقة تقريبا.