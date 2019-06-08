الرئيس اللبناني يشدد على عدم التساهل مع الإرهاب

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، على عدم التساهل مع الإرهاب، ومع أية جهة يمكن أن تجد تبريرات للذين اعتدوا على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية.

كما شدد عون فى كلمة إلى رجال قوى الأمن الداخلى اليوم على عدم التهاون مع الإرهاب بكافة أشكاله أو التساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل أو بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية، أو استهدفوا الأبرياء والاستقرار في البلاد".

ونوه الرئيس عون "بتضحيات رجال قوى الأمن، الذين يشكّلون مع رفاق السلاح في الجيش والقوى الامنية الاخرى، الدرع الذي يصون السلم الاهلي ويحفظ الاستقرار ويؤمن الطمأنينة للمواطنين.

وأكد عون "على الترابط القائم بين عمل الأجهزة الأمنية والقضاء في سبيل إحقاق الحق والعدالة" مجدداً التأكيد على أن استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق في النصوص فحسب، بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم البعض، كونهم يشكّلون جسما واحداً يزداد تماسكاً من خلال الحوار والاصغاء والتفاهم في ما بينهم.