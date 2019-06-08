يحتاج طلاب وطالبات الثانوية العامة مع بدء الامتحانات، إلى مزيد من الهدوء الذي يساعدهم على التركيز أثناء المذاكرة، إلى جانب تناول طعام صحي يحافظ على تنشيط الذاكرة للقدرة على استعادة الدروس.

وتستعرض "الشروق" أبرز المأكولات التي تساعد على تقوية الذاكرة:

1- الأسماك:

يساعد على تقوية نشاط الدماغ، ويزيد من القُدرة على الانتباه بشكل كبير.

2- الخضروات:

تحتوي الأوراق الخضراء مثل السبانخ والملوخية والكرنب على كميات عالية من حامض الفوليك الذي يساعد على تخفيض نسبة هرمون "الهوموسيستين" في الدم، ومن المعروف أن ارتفاع نسبة هذا الهرمون بالدم يؤدي إلى إتلاف الخلايا العصبية بالمخ، ويزيد من خطر حدوث تصلب شرايين القلب والدماغ.

3- الأفوكادو:

تحتوي ثمار الأفوكادو على نسبة عالية من فيتامين "E"، وفيتامين "C"، الغنيّان بمضادات الأكسدة، واللذان يساهمان في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وزياد كفاءة الجهاز المناعي للجسم.

4- الشاي الأخضر:

أثبتت العديد من الدارسات أن الشاي الأخضر يساعد على تنشيط وظائف المخ وتحسين القدرة على التركيز، ويجب تناول كوب واحد على الأقل في اليوم منه.

5- الماء:

تسبب قلة شرب الماء، إحداث خلل بمعدلات الترطيب بالجسم، حيث يؤثرعلى الطاقة العقلية للمخ ويزيد من معدلات النسيان، لذا يجب شرب ما لا يقل عن 4 لترات من الماء في اليوم بما يعادل ما بين 6 إلى 8 أكواب.

6- عصير الليمون:

يساعد عصير الليمون بكميات كبيرة على زيادة القدرة على التركيز والاستيعاب.

7- الفاكهة:

تحتوي الفواكه بمختلف أنواعها على العناصر الغذائيّة المهمّة لتقوية الذاكرة.

8- الشوكولاتة:

تحتوي الشيكولاتة على الكافيين إلى جانب العديد من المواد الغذائية المهمة، التي تساعد على استرجاع المعلومات بشكل أفضل.