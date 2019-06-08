الحكم بسجن ضابط شرطة أمريكي سابق في قضية قتل امرأة أسترالية

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قضت محكمة بالسجن على ضابط شرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، الجمعة، لمدة 12 سنة وستة أشهر بتهمة إطلاق النار على امرأة أسترالية كانت قد استدعت الشرطة طلبا للمساعدة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وأُدين محمد نور /33 عامًا/ وهو مهاجر صومالي، في أبريل 2017 بقتل جاستين روشتشيك داموند /40 عاماً/ التي كانت غير مسلحة.

وكانت داموند قد استدعت الشرطة للإبلاغ عن اعتقادها بوجود حالة اغتصاب في زقاق خلفي خارج منزلها.

وقال نور فى شهادته أنه أطلق رصاصة واحدة بعد سماعه ضجيجا بجانب سيارة الدورية وكان يعتقد أن هناك تهديدا .