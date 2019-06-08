ناسا تفتح أبواب محطة الفضاء الدولية أمام السفر التجاري إلى الفضاء اعتبارا من 2020

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة، أنها ستفتح أبواب محطة الفضاء الدولية أمام السفر التجاري إلى الفضاء ، اعتبارا من عام 2020 ،بما في ذلك رواد الفضاء أهليين من الأفراد العاديين في المحطة المدارية.

وقال مسؤولو ناسا إن الهدف من ذلك هو تنمية "اقتصاد فضاء قوي للغاية" حيث تعمل الوكالة على دفع أهدافها على المدى البعيد لإعادة إرسال البشر إلى القمر والمزيد منهم إلى الفضاء.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن هذه الخطوة توضح أن ناسا ترغب في السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في أنشطة الفضاء، بما في ذلك تطوير المنتجات المفيدة على سطح الأرض.