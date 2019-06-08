أعد قطاع مصلحة السجون بإشراف اللواء زكريا العمري، مساعد وزير الداخلية للقطاع، 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء المتقدمين لأداء الامتحانات بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

يأتي ذلك تفعيلًا لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التي تعلي من قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومن منطلق الحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم في إعادة تأهيلهم.