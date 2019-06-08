سمبوسة متبلة وخبز البيجل باللحم: جولات للتعرف على أطباق الطرف الشرقي في لندن

مهما كان الأمر، لا تتناول وجبة الإفطار مقدما. هذه نصيحة تقدمها شركة "Eating London Food Tours" التي تُعرِّف السائحين على الأطباق الألذ طعما في العاصمة البريطانية.

تحظى جولة الشركة في منطقة "إيست إند" (الطرف الشرقي) في لندن بشعبية خاصة، وسرعان ما سيشعر كل مشارك بالسعادة للاستماع إلى هذه النصيحة. توفر مطابخ هذا الحي الذي كانت تسكنه الطبقة العاملة في الماضي جميع أنواع المأكولات اللذيذة من جميع أنحاء العالم. لا تدمر شهيتك بتناول وجبة فطور عادية في الفندق.

اليوم، تعد "ويست إند" واحدا من أرقى الأحياء في لندن، وهي تقع شمال شرق "مدينة لندن"، حي المال التاريخي بالعاصمة البريطانية.

ولكن، ولفترة طويلة، كان الحي واحدا من أفقر أحياء المدينة، وموطنا لعمال الميناء القريب. وكانت الرياح تحمل الأبخرة العفنة للمدينة عبر الشوارع الضيقة، وكانت الحياة تتسم بالقذارة والحرمان.

وهنا، وقبل 130 عاما، طارد السفاح جاك ذا ريبر ضحاياه في الشوارع المرصوفة بالحصى.

ومنذ افتتح تاجر التحف الفنية جاي جوبلينج معرضه "وايت كيوب" في ميدان هوكستون عام 2000، أصبحت منطقة "إيست إند" في حالة تحول دائمة.

واليوم، تشتهر منطقة "إيست إند"، خاصة الجزء المعروف باسم "Shoreditch"- بالحانات والأندية والمطاعم ومحلات الأزياء الراقية. ومن الصعب على عشاق الطعام الجيد أن يحددوا من أن يبدأون.

وهناك شيء واحد فقط يجب أن يتذكره المرء: "لا تقف أبدا على الرصيف، و إلا انتاب الناس حالة من الجنون". هذه نصيحة جيسيكا أونيل، التي تقود واحدة من العديد من جولات الطعام المنتظمة عبر "إيست إند".

ولدت أونيل في كندا، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن وتعيش في لندن منذ ستة أعوام. ومثل كل شخص في هذه المدينة، هي دائما في عجلة من أمرها، وهذا هو سبب أنها تتحدث بشكل سريع.

تتحدث أونيل إلى المشاركين في الجولة عن تاريخ المنطقة. والمحطة الأولى هي "بريك لين" والمعروفة أيضا باسم "كاري مايل" أو "بانجلا تاون". وعلى امتداد هذا الطريق الذي يبلغ طوله كيلومترا واحد، فتح العديد من المهاجرين من الهند وبنجلاديش مطاعم.

ويقدم مطعم "أرزو" الذي افتتح في عام 1986، السمبوسة الحارة المحشوة بلحم الضأن أو السبانخ، واللفائف التي تحتوي على دجاج تكا.

وتوضح أونيل أن هناك أربع موجات رئيسية من الهجرة إلى "إيست إند"، كانت الأولى في عام1685 ، عندما بدأ الهوغونوتيون "أعضاء كنيسة فرنسا الإصلاحية البروتستانتية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر" التوافد من فرنسا. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، استقر نحو 100 ألف يهودي من الاشكيناز في المنطقة.

وأثناء حرب بنجلاديش في عام 1971، فر كثيرون من المسلمين من ديارهم وانتهى بهم الأمر في "إيست إند" أيضا. لقد أحضروا بهاراتهم ووصفاتهم من شبه القارة الهندية إلى لندن - وقبل كل شيء إلى Brick Lane.

أما الموجة الرابعة.. وتتوقف أونيل. "الهيبستر!" وتقول إن أعضاء هذا الفريق لا توحدهم الخلفية العرقية أو الدينية المشتركة، ولكن الشعور بالريادة.

لقد كان لهم تأثير عميق على "إيست إند"، حيث صارت المنطقة وجهة لأصحاب النزعة الفردي وهؤلاء الذين يتطلعون إلى أن يكونوا كذلك. وللتعرف على هذا الأمر، على المرء فقط أن يتجول في العديد من المتاجر والمقاهي وأسواق السلع المستعملة والقديمة. ومن بين هذه المتاجر "سبيتال فيلدس" وسوق "بريك لين" والسوق العتيق في "أولد ترومان بريوري."

وعندما يحين وقت الإفطار الثاني: هناك خبز بيجل - أسطورة لندن. طابور طويل من الناس ينتظرون الخبز على الرصيف في الخارج. من الأفضل أن تكون قد قررت بالفعل ما تريد عندما تصل إلى مقدمة الطابور.

والآن حان الوقت لتناول الحلوى، يدلف المرء إلى متجر "دارك شوجارز كوكوا هاوس"، الذي يصنع حلوى الشيكولاتة وغيرها من حلوى كاكاو غرب إفريقيا. وهناك أيضا قهوة بها رقائق من الشوكولاتة البيضاء والداكنة المبشورة فوقها. هناك ما يكفي من السعرات الحرارية في هذا المشروب ليكون بمثابة وجبة صغيرة.

وتقدم "ايست إند" في لندن دليلا حيا على أن الثقافات المختلفة التي تعيش جنبا إلى جنب تجعل المدينة تنبض بالحياة.

ويقع في زاوية شارع "بريك لين اند فورنير" أحد أقدم مباني المنطقة، ويعود تاريخه إلى عام 1743. لقد كان في الماضي كنيسا يهوديا، ثم تحول إلى كنيسة كاثوليكية، وصار اليوم مسجدا، وهو رمز للتنوع في المنطقة ولجميع التغييرات التي مر بها .

لا يوجد نقص في الأطباق اللذيذة والغريبة المعروضة، ولكن ماذا عن الطعام الإنجليزي؟ يمكنك الحصول عليه في "إيست إند" أيضا: حيث أن المحطة الأخيرة في الجولة هي مطعم" بوبيز فيش اند تشيبس".

هنا، يتم تقديم الأطباق الإنجليزية الكلاسيكية بالطريقة التقليدية: مع البازلاء الناضجة . كما سيطلب من هم على دراية الحصول على صلصة التارتار، وهي بهار مصنوع من المايونيز القَبَّار.

انتهت جولة الطعام، ويتبقى الآن استكشاف باقي المطاعم في المنطقة وأماكن الوجبات الخفيفة بنفسك، وهو نشاط يوصى به بقوة. هناك أطباق شهية جديدة في كل زاوية. وفوق قمم المنازل المبنية من الطوب، تلوح ناطحات السحاب في المدينة على مسافة بعيدة، إنه عالم آخر.

ووفقا لأونيل، مشهد طعام ليس متنوعا للغاية: "الأمر كله مطاعم المشويات ومطاعم سرطان البحر وشامبانيا دوم بريجنون.. يا له من ملل.