المجلس الانتقالي السوداني: نسعى للوصول بالمرحلة الانتقالية إلى بر الآمان

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جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حرصه على الوصول بالمرحلة الانتقالية الحالية إلى بر الآمان.وقال حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء السبت، إنه حريص على التفاوض مع كافة الأطراف للوصول إلى تفاهمات مرضية حول المرحلة المقبلة.