مرشح اليسار للرئاسة الموريتانية يعد بتطوير الدبلوماسية في بلاده

وعد الدكتور محمد ولد مولود مرشح اليسار الموريتاني للانتخابات الرئاسية بتطوير الدبلوماسية الموريتانية.

وقال ولد مولود وهو قيادي معارض بارز طيلة 40 عاما الماضية - خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في نواكشوط - إنه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 يونيو الجاري سيعمل على تطوير الدبلوماسية نظرا لمركز موريتانيا «الجيو سياسي»، وضرورة الاستفادة من الموقع العربي والأفريقي.

وأكد أن المترشح لرئاسة الجمهورية وتسيير الشأن العام يجب أن تكون لديه خبرة وتجربة تمكنه من تشخيص الحالة العامة ووضع الحلول المناسبة لها بشكل يضمن حياة كريمة لمواطنيه.