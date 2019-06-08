انتحار طالبة بالمطرية بسبب عتاب أسرتها على تأخرها خارج المنزل



انتحرت طالبة جامعية بإلقاء نفسها من الطابق الثامن بالمطرية؛ بسبب خلافات أسرية نشبت بينها وبين والدتها لتأخرها خارج المنزل لساعات طويلة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد سقوط فتاة من الطابق الثامن، وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تبين أن المتوفية تبلغ من العمر 19 عاما طالبة جامعية وتقيم بصحبة والدتها مع خالتها بمنطقة المسلة بالمطرية لانفصال والدتها عن والدها منذ سنوات.

وتبين من تحريات المباحث أن الطالبة كانت دائمة السهر خارج المنزل دون إذن والدتها، التي هددتها بإبلاغ والدها لقضائها ساعات طويلة يوميا خارج المنزل مع أصدقائها والعودة متأخرًا إلى المنزل، فحدثت مشادة كلامية بينهما ألقت على أثرها الفتاة بنفسها من الطابق الثامن.

من جانبها، قررت النيابة استدعاء والدتها لسماع أقوالها، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.