نظارات ذكية لمساعدة فاقدي البصر في الصين

أعلنت ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺘﻄﻮﻳﺮ "ﻧﻈﺎﺭﺍﺕ ﺫﻛﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮ"، لتكون ﺃﻭﻝ ﺟﻬﺎﺯ في ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن النظارات الذكية تتميز ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺛﻼﺛﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ، ﻭﻓﺤﺺ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻜﻮﺩ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ.
وأشارت الشبكة التليفزيونية إلى أن هذه ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ استطاعت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺍﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻤﺸﻜﻠﺔ فقدان البصر، ﺣﻴﺚ ﺟﺮﺏ ﻣﻜﻔﻮﻓﻮﻥ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻻﺣﻈﻮﺍ أﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ.