أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج المقبل غدا الأحد، والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي، والتي تقتضي بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج، للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما اتبع العام الماضي.

‎وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة، تم وضع جدول زمني للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات، وإخطار مديريات التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

وقالت وزيرة التضامن، إنه سيتم الحصول على البصمة من كل المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما، والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم، كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، مضيفة أنه سيتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

وتنشر "الشروق" فروع شركة تساهيل ومواعيد تسجيل البصمة، وهي كالآتي:

- محافظة دمياط: فرع دمياط الأحد والاثنين (آخر كورنيش النيل - بعد الشارع الحربي).

- محافظة بني سويف: فرع بني سويف يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (برج الصفا والمروة - شارع بورسعيد).

- محافظة أسيوط: فرع أسيوط يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الوطنية مول - شارع الجمهورية).

- محافظة الإسكندرية: فرع الإسكندرية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (كوبري 14 مايو بجوار نادي النصر برج سموحة جراند).

- محافظة البحيرة: فرع البحيرة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (بلازا مول - تقاطع شارع الجمهورية مع شارع عبدالسلام الشاذلي دمنهور).

- محافظة الجيزة: فرع أكتوبر يوم الأحد والاثنين والثلاثاء وتقع في دولفين مول، وأيضا فرع الهرم يوم الأحد والأثنين والثلاثاء (85 شارع ترعة الزمر).

- محافظة الفيوم: فرع الفيوم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (شارع النبوي المهندس - ميدان المسلة).

- محافظة القاهرة: فرع شيراتون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (القطعة 25 طريق الأوتوستراد مساكن شيراتون)، وكذلك فرع المنيل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في مبنى سرايا الروضة بالمنيل.

- محافظة القليوبية: فرع القليوبية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (الشارع الجديد - أمام مجمع الصوالحة الإسلامي).

- محافظة المنيا: فرع المنيا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (6 ميدان ناصر أرض السلطان).

- محافظة مرسى مطروح: فرع مطروح يوم الأحد (مبنى المهندس جلال من شارع رقم 80 متفرع من علم الروم الفيروز مرسى مطروح).

- محافظة الدقهلية: فرع المنصورة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس (داون تاون مول - أمام استاد المنصورة الدقهلية).

- محافظة كفر الشيخ: فرع كفر الشيخ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (شارع الخلفاء الراشدين).

- محافظة الإسماعيلية: فرع الإسماعيلية يوم الأحد (برج الماسة - شارع سيناء - ميدان الممر - عريشية مصر).

- محافظة بورسعيد: فرع بورسعيد يوم الأحد (مبنى الرقابة الإدارية بورسعيد).

- محافظة المنوفية: فرع المنوفية يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (79 شارع زكي شبانة - أمام المستشفى العسكري).

- محافظة الغربية: فرع طنطا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (شارع أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحري على التقاطع مع النحاس والفتح طنطا الغربية).

- محافظة السويس: فرع السويس يوم الأحد (قطاع رقم 40 حي المحروسة برج السعد).

- محافظة سوهاج: فرع سوهاج يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (33 شارع الجمهورية سوهاج).

- محافظة قنا: فرع قنا يوم الأحد والاثنين والثلاثاء (شارع النساجون الشرقيون).

- محافظة الأقصر: فرع قنا يوم الثلاثاء والأربعاء (شارع النساجون الشرقيون).

- محافظة البحر الأحمر: فرع قنا يوم الأربعاء والخميس (شارع النساجون الشرقيون).

- محافظة أسيوط: فرع أسيوط يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء (الوطنية مول - شارع الجمهورية).

- محافظة الوادي الجديد: فرع أسيوط يوم الأربعاء (الوطنية مول - شارع الجمهورية).