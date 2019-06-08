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ضبط 2524 مخالفة مرورية متنوعة

مصطفى أمير
نشر فى : السبت 8 يونيو 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 2:55 م



واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 2524 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك، بعد أن وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط المروري بمختلف محافظات الجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها عن ضبط 2524 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1690 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


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