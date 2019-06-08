أستراليا تضبط ممتلكات صينية في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال

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أعلنت الشرطة الاتحادية الأسترالية، اليوم السبت، أنها ضبطت ممتلكات مملوكة لصينيين في ملبورن، بقيمة 4.1 مليون دولار (2.9 مليون دولار أمريكي) وصادرتها لحساب صندوق حكومي في إطار تحقيق بشأن غسل أموال صينية.

يأتي ذلك، في أعقاب تحقيق مشترك من قبل الشرطة الأسترالية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن أموال خارج البلاد، يزعم أنه يتم غسلها في استراليا من جانب مواطنين صينيين.

وترددت مزاعم في محكمة ملبورن العليا أنه تم إدراج الأصول بوصفها مملوكة لمواطن صيني يعمل تحت اسم مستعار.

وغادر المواطن الصيني البالغ من العمر 32 عاما بعد ذلك أستراليا ويُعتقد أنه نقل المال إلى منطقة الكاريبي، طبقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

وأمرت المحكمة بمصادرة منزلين وأحد الممتلكات التجارية في ملبورن بعدما لم يستجب المواطن الصيني لأوامر المحكمة.

وسيتم تحويل المال، الذي يتم تحصيله من خلال المزاد العلني للأصول إلى برامج إنفاذ القانون ومنع الجريمة.