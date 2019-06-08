عفو ملكي عن 107 من معتقلي احتجاجات الريف وجرادة بالمغرب

أصدر العاهل المغربي الملك محمّد السادس، الثلاثاء، عفوًا ملكيًا بمناسبة عيد الفطرعن 107 أشخاص اعتُقلوا على خلفيّة حركتَين احتجاجيتين شهدهما المغرب بين عامي 2016 و2018.

وأوضح بيان لوزارة العدل أن العفو شمل 60 معتقلاً دينوا على خلفية "حراك الريف"، و47 آخرين دينوا في إطار احتجاجات جرادة.

ويتعلق العفو بـ"مجموعة من المعتقلين الذين لم يَرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الأحداث"، وجاء مراعاة للظروف العائليّة والإنسانيّة للمدانين"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ولم يذكر بيان وزارة العدل المغربية أسماء المشمولين بالعفو أو العقوبات التي كانوا مدانين بها.

وحملت الحركة الاحتجاجيّة المعروفة بـ"حراك الريف" مطالب اجتماعيّة واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتهمتها السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن البلاد.

وخرجت أولى المظاهرات احتجاجاً على حادثٍ أودى ببائع السمك محسن فكري.

وكانت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء أيدت مطلع أبريل أحكامًا بالسّجن عشرين عامًا بحق زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدة بينها "التآمر للمس بأمن الدولة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت مدينة جرادة هي الأخرى حركة احتجاجية بعد مصرع عاملين في آبار فحم نهاية 2017. وطالبت احتجاجات استمرت حتى ربيع 2018 ببدائل اقتصادية لصالح سكان المدينة المنجمية سابقًا، تحول دون اضطرارهم إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير قانونية.

وسبق للعاهل المغربي أن أصدر في أغسطس الماضى عفوًا شمل 188 شخصًا دينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفية حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

كما أفرجت السلطات المغربية نهاية مايو عن 4 معتقلين أنهوا مدة سجنهم (عامان) ومن المنتظر أن يتم الافراج خلال الأسبوعين المقبلين عن 5 آخرين.