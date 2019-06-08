الرئيس الفرنسي يكرم رجال قارب نجاة لقوا حتفهم جراء العاصفة ميجيل

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منح وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام مدني بفرنسا، لرجال قارب الإنقاذ الثلاثة الذين لقوا حتفهم في العواصف.

جاء ذلك في إعلان أصدره مكتب الرئيس اليوم السبت.

انقلب قارب النجاة أمس الجمعة بينما كان في طريقه لمساعدة سفينة صيد تعرضت لمشكلات قبالة بلدة "ليه سابل دولون" الساحلية.

وقال رئيس جهاز قوارب النجاة التطوعية الفرنسية، خافير دو لاجورس، إن قارب النجاة واجه أمواجا مرتفعة تسببت في "كسر النوافذ ما سمح بدخول المياه القارب".

وجرى إنقاذ بقية أفراد طاقم قارب النجاة في البحار المفتوحة فيما ضربت العاصفة ميجيل الساحل الأطلسي لفرنسا.

وألغت السلطات عملية البحث عن الصيادين مساء أمس. وكان المنقذون قد لاحظوا حطاما وطوق نجاة فارغا.

وقال مكتب ماكرون في بيان: "هؤلاء الذين يجازفون بمحض إرادتهم لضمان سلامة الآخرين، ولإنقاذ أحد رفقائهم، هم أبطال الأمة".

وفي باريس، قالت إدارة الإطفاء إن رجلا أصيب بشدة عندما سقط عمود كهرباء عليه جراء الرياح العاتية.

وبحلول صباح اليوم السبت، أنهت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب التي كانت قد فرضتها في أغلب المناطق، رغم أن أربع مناطق في شمال فرنسا مازالت تحت حالة تأهب باللون الأصفر وهو أدنى مستوى بين ثلاثة مستويات، جراء العواصف الرعدية أو الرياح العاتية.

أعلنت شركة "أنيديس" للكهرباء انقطاع الكهرباء عن نحو 28 ألف منزل حتى الساعة 0900 صباحا (7000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.