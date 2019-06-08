دراسة أمريكية: تناول الهوت دوج بكثرة يصيب الأطفال بسرطان الدم والدماغ

كشفت دراسة أمريكية أن تناول «الهوت دوج» بكثرة يزيد من خطر إصابة الأطفال بسرطان الدم، فى الوقت الذى يعد هذا الطعام المفضل لدى الأمريكيين، حيث تأكله أغلب الأسر الأمريكية مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع.

ووفقًا للدراسة التى نشرت فى جامعة جنوب كاليفورنيا، فإن الأطفال الذين يتناولون الهوت دوج أكثر من 12 مرة شهريًا، معرضون لخطر الإصابة بسرطان الدم 9 أضعاف مقارنة بالأطفال التى تتناول طعاما عاديا.

وفى دراسة أخرى، اتضح أن خطر الإصابة بسرطان الدماغ يتضاعف أيضًا عند الأطفال الذين يتناولون هوت دوج أكثر من مرة فى الأسبوع.

ووفقًا للدراسة التى تناولت خطر إصابة الأطفال بسرطان الدم والدماغ منذ الولادة وحتى عمر 10 سنوات، فإن تناول الأب أو الأم للهوت دوج 12 مرة شهريًا أو أكثر قبل الحمل، يؤثر على الجنين ويضاعف من قابلية جسمه لاستقبال المرض.

وأوضح الباحثان ساروسوا وسافيتز، أن النترات الموجودة فى الهوت دوج هى سبب المشاكل الصحية، حيث يحتوى هذا النوع من الأطعمة على الصوديوم والنترات والفوسفات وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، وهذا ما يسهم فى زيادة خطر السرطان وفى أمراض القلب، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى هيلث بوست».

وعلى الرغم من تأكيد جمعية السرطان الكندية أهمية هذه المواد للحفاظ على الطعام من التلف، إلا أنها تتحول إلى مواد أخرى داخل الجسم، ولذلك تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان ويجب الابتعاد عنها نهائيًا.

ويمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال اتباع عدة نصائح أكدتها جمعية السرطان، وهى: التقليل من نسبة تناول الأطعمة المصنعة خاصةً الهوت دوج، وقراءة ملصقات الأطعمة لمعرفة المواد الحافظة، وأيضًا السير على نظام غذائى صحى يحتوى على مواد مفيدة للجسم وتقوى جهاز المناعة.