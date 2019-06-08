الجيش الليبي يبدأ هجوما على محور طريق المطار ويدمر 3 آليات للمليشيات







ذكر مصدر عسكري -اليوم السبت- أن الجيش الوطني الليبي بدأ عملية الزحف على محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "العربية الحدث"، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات للمليشيات وأجبرتها على التراجع، فيما تجري حاليا عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها التشكيلات التابعة لـ"حكومة الوفاق".

وذكر أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور في المنطقة، وتستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم ملحوظ للجيش الليبي.

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، قد أعلن أن القوات الجوية دمرت، الخميس الماضي، طائرة تركية مسيرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس.