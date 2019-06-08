وزير الاقتصاد السوري: منتدى بطرسبورج الاقتصادي له أهمية كبيرة لدمشق

أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أهمية مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بشكل سنوي لما له من ثقل اقتصادي دولي يتيح فرص أمام الاقتصاد السوري للنهوض والتطور.

وقال الخليل - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت على هامش المنتدى - "إن المشاركة السورية في المنتدى أصبحت على الجدول السنوي للحكومة السورية؛ إذ يضم عددا كبيرا من الدول وبالتالي هو فرصة مهمة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل في روسيا، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسئولين وأصحاب الشأن الاقتصادي في الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه عقد لقاءات مع رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية ووزير التنمية الاقتصادية ووزيريي الخارجية والتنمية في أبخازيا ورئيس جمهورية القرم، مضيفا أن الحكومة السورية تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب.