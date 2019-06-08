مظاهرات احتجاجية في ليبيريا بسبب التدهور الاقتصادي بالبلاد





تظاهر الآلاف في العاصمة الليبيرية "مونروفيا"؛ احتجاجا على الفساد والتدهور الاقتصادي الذي يلقي الكثيرون بمسؤوليته على جورج ويا الرئيس الليبيري ولاعب كرة القدم السابق الذي كان يحظى بشعبية واسعة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتظاهرين رددوا هتافات وصفت ويا بـ"الخائن"، على عكس الاحتفالات العارمة بفوزه سنة 2017 في انتخابات الرئاسة.

وأشارت القناة إلى أن المحتجين سلموا عريضة لوزير العدل فرانك موسى دين، اتهموا فيها الحكومة بسوء استغلال الأموال العامة وانتهاك حريات الصحافة والفشل في تمويل الصحة وبرامج التعليم على نحو ملائم.

وتعيش ليبيريا ركودا منهكا، حيث لا يزال معظم السكان في فقر مدقع بعد تضرر الاقتصاد بشدة بسبب تفشي وباء إيبولا بين عامي 2014 و2016 ووفاة الآلاف، إضافة إلى انخفاض أسعار الصادرات الرئيسية مثل خام الحديد والمطاط وتراجع المساعدات الأجنبية.