رئيس ورئيس وزراء باكستان يدينان التفجير بمقاطعة شمال وزيرستان

أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس وزارئه عمران خان، مقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع زرعها إرهابيون بمقاطعة شمال وزيرستان، بالأمس الجمعة.

وقال علوي - في بيان رسمي نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، إن "الأوغاد كانوا ضد الحفاظ على السلام في المنطقة، وبالرغم من ذلك، فإن الشعب متوحد ضدهم"، موجها خالص تعازيه إلى أهالي وأسر الضحايا.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجوم الأمس بوزيرستان، حيث يكثف المسلحون هجماتهم في المنطقة التي شهدت الشهر الماضي مقتل 10 من أفراد الأمن وإصابة 35 آخرين.