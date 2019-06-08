الفسيخ البيتى ينافس فسيخ تجار أسواق العريش

عرض تجار الأسماك فى العريش بشمال سيناء منتجاتهم من الأسماك المملحة «الفسيخ» سواء فى المتاجر أو الشوارع، كما اتجه الأهالى إلى صناعة الفسيخ فى بيوتهم ضمانا للجودة وتجنبا للأسعار الباهظة.

يقول عماد الرضوان بائع أسماك فى سوق العريش، إن الفسيخ البلدى يتم تجهيزه من الأسماك التى تصل من بحيرة البردويل أو البحر المتوسط ولهذا يرتفع ثمنها ليصل إلى ١٨٠ جنيها للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بغش الأسماك وتمليح المجمد منها وبيعه لاحقا على أنه فسيخ بلدى ليحقق هامش ربح مرتفعا.

يضيف رضوان: «هناك فسيخ يباع بـ ٨٠ جنيها وآخر بـ١٠٠ وهناك بـ ١٢٠ والسعر يرجع لمصدر الأسماك، هل هى أسماك ملاحات أم مجمدة، وفى كل الأحوال فإن الفسيخ البلدى لن يقل سعره عن ١٨٠ جنيها».

من ناحية أخرى، عدم اقتناع الأهالى بجودة المعروض فى الأسواق من الفسيخ دفعهم إلى صنعه فى منازلهم، وشراء أنواع مختلفة من الأسماك، خاصة البورى، حسب قدرتهم المالية، وتجهيزه بالملح ودفنه فى غلاف قماش ثم بلاستيكى محكم لمدة ١٥ يوما تحت الأرض ثم استخراجه قبل يوم العيد، ولا يتكلف الكيلو أكثر من ١٠٠ جنيه.

أما عن الطريقة الأخرى لتفسيخ الأسماك فيقول «أبو يوسف» بائع فسيخ: يتم وضع الأسماك فى جراكن أو براميل بلاستيكية، ثم غمرها بالملح ويتم إحكام إغلاق الأوعية البلاستيكية فينضج السمك ويصبح فسيخا بعد 15 يوما.

وتشتهر بعض العائلات فى مدينة العريش بتفسيخ الأسماك، ما يعنى أن الزبائن يشترون من تلك العائلات مباشرة وغالبا ما يكون ثمن الفسيخ مرتفعا ولكن ذلك نتاج الثقة فى جودته.