زعيم كتلة تحالف ميركل يؤيد مكافحة التغير المناخي بدون صعوبات اجتماعية

أعرب رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، عن تأييده لمكافحة التغير المناخي بدون صعوبات اجتماعية حتى لو كان لهذا النهج تكاليفه السياسية.

وقال برينكهاوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن:" هدفنا هو مكافحة التغير المناخي بدون وجود صعوبات اجتماعية وبدون فقدان وظائف في القطاع الصناعي وبدون تقييد حركة التنقل في المناطق الريفية على نحو مثير للضيق".

في الوقت نفسه، أضاف برينكهاوس إن "هناك شيئا واضحا وهو أنه لا يوجد مكافحة للتغير المناخي تخلو من العيوب، وهذا يعني أن أمورا ستتغير".

وفي إشارة إلى ارتفاع نسب التأييد لحزب الخضر في استطلاعات الرأي وارتفاع نتيجة الحزب في انتخابات أوروبا والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى سياسة المناخ التي ينتهجها الخضر، أشار برينكهاوس إلى أن بعض الأهداف لم تتحقق في قضية البيئة " وهذا ليس جيدا على الإطلاق".

وأوضح برينكهاوس أن التحالف أنجز في الوقت نفسه العديد من الأشياء سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي " فقط لم نتحدث عن هذه القضية بصورة جيدة على نحو كاف كما أننا تواصلنا بشأنها بصورة أقل من اللازم ولم نتجاوب بشكل بالحماس المطلوب مع الأشخاص الذين أبدوا قلقهم بالفعل حيال ذلك".

وكانت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي انجريت كرامب-كارنباور تعرضت لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع احتجاجات طلبة المدارس المتعلقة بالمناخ "أيام جُمَع من أجل المستقبل" وانتقادات على يوتيوب لسياسة المناخ التي ينتهجها الحزب.