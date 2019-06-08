أمريكا: الرسوم على الدول التي تخفض عملتها ليس تحولا لسياسة الدولار الضعيف

ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن سياسة العملة يمكن أن تكون وسيلة مهمة في التصدي لعدم التوازن التجاري، مضيفا أن المقترح الذي صدر مؤخرا لفرض رسوم على الدول التي تنخرط في تخفيض تنافسي للعملة لا يمثل تفضيلا لدولار ضعيف.

كانت إدارة ترامب أشارت الشهر الماضي إلى نيتها إلى تحويل سوق العملة العالمي الذي تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار في اليوم إلى ساحة المعركة المقبلة لحربها التجارية، وذلك من خلال خطة لوزارة التجارة سوف تسمح للولايات المتحدة بتطبيق رسوم موازية على الدول التي ينظر لها على أنها تخفض قيمة عملتها لدعم الصادرات.

وفي معرض تفنيد وجهة النظر القائلة بإن مثل هذه الخطة من شأنها أن تشير إلى تحول إدارة ترامب باتجاه سياسة الدولار الضعيف، وصف مونشين الخطة بأنها "أداة أخرى مهمة في مجموعة من الأدوات لضمان الدخول في معاملات تجارية نزيهة ومتوازنة". جاء هذا في حوار أجراه اليوم السبت في فوكوكا باليابان حيث يجتمع مع نظرائه من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

وقال منوشين: "العملة هي الآن أحد القضايا التي يمكن أن ننظر لها من ناحية الدعم"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تقر بالاختلافات بين سياسة النقد والعملة، مضيفا: "يمكنك التدخل ودعم عملتك.. هذا ليس تلاعبا".