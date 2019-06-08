أحمد موسى: نيجيريا قادرة على المنافسة في أمم إفريقيا

أعرب النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر السعودي، عن ثقته في أن نيجيريا يمكنها أن تقطع شوطًا كبيرًا في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقبلة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكد موسى، على أن المنتخب يمتلك العديد من المهاجمين واللاعبيين المميزين، مما يجعل المنافسة أقوى، مشيًرا إلى أن ذلك من ضمن أسباب انتقاله لفريق النصر السعودي.

وقال مهاجم ليستر سيتي السابق في تصريحات نقلها موقع: «ديلي بوست» الإفريقي: «لدينا الكثير من المهاجمين ، ليس أحمد موسى هو الوحيد الذي سيسجل، بالطبع أتمنى أن أساهم في تحقيق الفوز خلال مباراة الافتتاح أمام بوروندي».

وأضاف موسى: «في نهاية الموسم ، لدينا الكثير من المهاجمين برصيد 20 ، 17 ، 15 هدفًا ، انتهى بي الأمر بسبع أهداف ، لذلك أعتقد أن أمامنا فرصة جيدة جدًا للمضي قدمًا».

وعن انتقاله من الدوري الإنجليزي إلى الدوري السعودي، يقول موسى: «كلاعب إذا سمحت لنفسك بالتفكير في أمور الانتقالات بهذا الشكل فلن تصل أبدًا إلى هدفك، الأهم في الأمر هو المشاركة الإيجابية، وليس فقط مستوى الدوري الذي تشارك فيه».

وتابع: «عد مرة أخرى وتحقق من الدوري، سترى الكثير من اللاعبين الجيدين في الفرق، وليس موسى فقط، أعتقد أن الدوري السعودي واحد من أفضل البطولات التي تنفق الكثير من المال لجعل دوريها أفضل».

وتلتقي نيجيريا مع منتخب زيمبابوي في مباراة ودية، يوم السبت المقبل استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، فيما يففتح المنتخب النيجيري مشواره في البطولة بمواجهة بوروندي يوم 22 يونيو، قبل أن يواجه غينيا ومدغشقر يومي 26 و30 من الشهر ذاته.