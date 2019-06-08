يعتبر الغذاء نقطة البداية لصحة الإنسان ورفاهيته، إلا أن أزمة نقص الغذاء وسلامته شكّلت محوراً أساسياً لدى شعوب العالم يجب إيجاد حلولا جذرية لها، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أن بحسب احصاءات الأمم المتحدة فأن هناك قرابة 3 ملايين شخص في العالم يموتون كل عام جراء الأمراض المنقولة عبر الغذاء والماء.

وتابع التقرير أن قرابة الـ 600 مليون شخص في العالم يصابون سنوياً بأمراض بعد تناول طعام ملوث، ويموت منهم 420 ألفا بسبب التسمم الغذائي، ويتحمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتي تودي بحياة 125 ألف طفل سنوياً.

وأضاف التقرير التلفزيوني أن التقديرات تشير إلى الغذاء غير الآمن يُكلف الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط نحو 95 مليار دولار على شكل خسارة إنتاجية كل عام، مما يعيق التنمية في العديد من تلك الدول، مشيرا إلى أن مرض الإسهال يعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً وينجم عن استهلاك أغذية ملوثة، ويتسبب في سقوط 550 مليون شخصاً ويقتل نحو 230 ألف شخص سنوياً.

ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية الخاصة بالسلامة الغذائية لعام 2017 إلى أنه عادة ما تكون الأمراض المنقولة بالغذاء ذات طابع معدي أو سميّ، وتتسبب فيها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية.