أفاد مراسل فضائية الغد في بريطانيا، محمد الفنيش، أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، من منصبها تَدْخُل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وانتهت قيادة حزب "المحافظين"، إلا أنها ستظل على رأس الحكومة حتى يتم تحديد زعيم لحزب "المحافظين" والموافقة عليه من طرف الائتلاف الحكومي.

وأضاف الفنيش أن هناك تنبؤات كثيرة حول من سيخلف "ماي" إلا أنه وفقا لرؤية المتابعين للشأن السياسي البريطاني، وأن هناك من يرى "بوريس جونسون" هو الذي سيرأس الحزب، إلا أن هناك تيار آخر يرى أن خليفة "ماي" هو "جيريمي هانت" وهو الأقرب لتيار رئيسة الحكومة، مشيرا إلى أن هناك صراع حقيقي داخل حزب المحافظين سيحسمه أولا أعضاء البرلمان بالحزب، ثم سيكون القرار النهائي لأعضاء الحزب، وهم قرابة 120 ألف شخص.

وأوضح الفنيش أن بوريس جونسون صرح من قبل بأنه في حالة فوزه برئاسة الحزب فأنه سيخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إلا أنه إذا قام بذلك فإنه سيواجه عقدة الائتلاف الحكومي، أما في حالة فوز جيريمي هانت – وهو القريب من تصرفات ماي السابقة – فمن الممكن أن يتكرر نفس سيناريو "ماي".

وأشار الفنيش إلى أن زعيم حزب "البريكسيت"، نايجل فاراج، المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، صرح لقناة "الغد" أنه جاء الوقت للخروج من الاتحاد، وسلم رسالة لمقر الوزراة الأولى مطالباً بإدراجه في مفاوضات الاتحاد الأوروبي باعتباره الحزب الذي يمثل الأغلبية البريطانية داخل البرلمان الأوروبي.