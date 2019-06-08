أعداد المهاجرين القادمين إلى الجزر اليونانية تعود مجددا إلى الارتفاع

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الجمعة أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى مخيمات تسجيل المهاجرين المقامة على الجزر اليونانية ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى أكثر من 16 الف شخص في بداية يونيو الجارى .

وتأتي هذه الأعداد المتزايدة على الرغم من ترتيبات الاتحاد الأوروبي لإرسال المهاجرين القادمين للجزر اليونانية بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وكان عدد المهاجرين في هذه المخيمات قد انخفض في البداية إلى حوالي 14400 شخص في بداية العام الحالى ، ولكن أعدادهم أصبحت في ارتفاع مستمر منذ ذلك الحين ، حسبما ذكرت مصادر خفر السواحل في مدينة بيريه الساحلية اليونانية .