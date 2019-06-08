طلاب الثانوية العامة بالغربية: الامتحان المسرب غير حقيقي

أكد طلاب الثانوية العامة بالغربية، لـ"الشروق" أن الامتحان المسرب فجر اليوم السبت لامتحان اللغة العربية عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير حقيقي ووهمي.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا امتحانا مسربا للغة العربية فجر اليوم، مؤكدين أنه نفس امتحان اليوم، وهو ما نفاه الطلاب تماما عقب انتهاء الامتحان.

وقال الطالب إسلام علاء، عقب الامتحان إن الامتحان كان سهلا وفي متناول جميع الطلاب باستثناء نقاط محدودة بالنحو، للتفريق بين الطالب المتميز وغيره.

وأكدت الطالبة رحمة محمود، أن الامتحان كان غير متوقع لسهولته، وهو من الكتاب المدرسي ولا توجد أسئلة خارجة عن المنهج أو بعيد عن المتوقع.