كوبا: يمكن للمهاجرين الكوبيين الاستثمار في بلادهم

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قالت الحكومة الكوبية، أمس الجمعة، إنه يمكن للمهاجرين الكوبيين أن يستثمروا في وطنهم بنفس شروط الأجانب، وسط انكماش اقتصادي تفاقم بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت ديبوراه ريفاس، مديرة الاستثمار بوزارة التجارة الخارجية إن قانونا صدر عام 2014 بشأن الاستثمار الأجنبي لا يحتوي على أي شروط بشأن "الجنسية أو الأصول".

وأوضحت للصحفيين أن القانون قال إن المستثمرين الأجانب يجب أن "يكونوا مقيميين ولديهم رأس مال خارج كوبا".

ويعرض ملف للفرص على موقع "برو كوبا" التابع للوزارة 525 مشروعا يمكن أن يستثمر فيهم الأجانب، خاصة في قطاعات السياحة والطاقة والنقل واللوجيستيات.

وأضافت ريفاس "لا يوجد فرق في معاملة المستثمرين الأجانب الذين هم كوبيون يقيمون في الخارج".

وحددت الحكومة الكوبية أنها تحتاج 2 مليار دولار سنويا من الاستثمارات الأجنبية لتمويل تنمية الجزيرة، إلا أنها لم تجذب سوى 5.5 مليار دولار فقط منذ تنفيذ قانون عام 2014 .